الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١
٠٧:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالصور..محمية طبيعية تقدم تجربة مرعبة لزوارها في جنوب أفريقيا

شاهد بالصور..محمية طبيعية تقدم تجربة مرعبة لزوارها في جنوب أفريقيا
الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

تقدم محمية طبيعية للحيوانات المفترسة في جنوب أفريقيا تجربة جديدة ومرعبة لزوارها، من خلال وضعهم في أقفاص مغلقة وسط البرية، في ضيافة الأسود والنمور المفترسة الطليقة.

العالممنوعات

وتضع محمية الأسود "غلين غاريف"Glen Garriff" في جنوب أفريقيا، زوارها داخل قفص، لرؤية وتصوير الأسود الأفريقية المذهلة بطريقة "آمنة وإنسانية".

قالت سوزان سكوت، وهي مصورة ومديرة المؤسسة غير الربحية "نحن نقدم هذه التجربة منذ ما يقرب عامين، وسلامة كل ضيوفنا والقطط الكبيرة هي الأولوية القصوى".

وأضافت "تم التبرع بقفص التصوير الأصلي لنا من قبل مصور ألماني محترف يزورنا بانتظام، وقمنا بتجربته بعد عرض تلفزيوني ألماني تم تصويره هنا باستخدام مكعب زجاج شبكي".

وأكدت مديرة المحمية أن مهندسا يقوم بفحص المكعب بانتظام للتأكد من قدرته على حمل الوزن بأمان في حالة قفز أسد فوقه، موضحة أن هذه التجربة توفر للأسود تحفيزا عقليا وجسديا، وهو أمر جيد لأي حيوان في الأسر، على حد تعبيرها.

وتابعت سوزان "كملاذ غير هادف للربح يعتمد فقط على التبرعات، توفر لنا قيمة ارتياد المكعب دخلا صغيرا يساعدنا بشكل مباشر في إطعام وحماية الأسود".

واختتمت "نتوقع وصول 17 أسدا آخر في وقت لاحق من العام الجاري ونحن حاليا في طور عملية إنقاذ لها من حديقة حيوان مغلقة في الشرق الأوسط".

ويوجد حاليا 77 أسدا تحت رعاية المحمية وتعيش طوال حياتها في ملاذها، وتحظى حسابات التواصل الاجتماعي التابعة للمؤسسة باهتمام واسع ويتابعها مئات الآلاف، ومن خلال هذه القنوات يتم جمع الأموال، بحسب ما أوردته عبر موقعها الإلكتروني.

تصنيف :

روابط ذات صلة

اكتشاف محمية بحرية ضمن كهف مائي لأول مرة في سورية

أكبر محمية طبيعية بالسودان تواجه إنتهاكات وتعدّيات بشرية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالصور..محمية طبيعية تقدم تجربة مرعبة لزوارها في جنوب أفريقيا

الإمارات .. سجل طويل من فضائح غسيل الأموال

لليوم الثاني.. أمن السلطة يمنع تظاهرة ويعتقل نشطاء في رام الله

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 22-08-2021

وزير الدفاع الأمريكي يعترف بالفشل الذريع في أفغانستان

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 22-08-2021