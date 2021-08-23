اللواء سلامي: تم كسر الحصار الاقتصادي للعدو بمساعدة التعبئة الشعبية

العالم - ايران

و أضاف اللواء حسين سلامي في مدينة يزد مساء الأحد انه إذا حدثت فتنة في البلاد ، أخمدها التعبويون ، فيما قام العلماء الشباب الثوريون في ايران بانجاز اعظم الاختراعات في مواجهة الحصار الاقتصادي للاستكبار العالمي وجعلوا البلاد في غنى عن التبعية للخارج .

وأشار إلى دور التعبويين في مواجهة فيروس كورونا والمشاكل التي يسببها في البلاد وتابع انه اليوم يعمل التعبويين من جديد على مكافحة هذا الفيروس تلبية لامر قائد الثورة الاسلامية .

وأعتبر القائد العام للحرس الثوري الإيراني وجود قوات التعبئة في الحوادث المختلفة بانه مؤثر وحاسم للغاية وقال انه في حالة وقوع فيضان أو زلزال أو أي حادث آخر خارج عن سيطرة الجهاز الإداري للبلاد ، فإن التعبئة ايضا ستخوض هذه الميادين وتقوم بادارة هذه الحوادث .

وأوضح سلامي: "نؤمن إيمانا راسخا بأن كل قاعدة من قواعد التعبئة الشعبية في البلاد هي تجسيد لنظام الجمهورية الإسلامية وعليها أن تبادرلاتخاذ خطوات لحل مشاكل الناس من دون الحاجة الى دعوة الناس لهم بالعمل على حل المشكلة.