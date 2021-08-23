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مسؤول عسكري: ايران رائدة في مجال الحرب الالكترونية بالمنطقة

مسؤول عسكري: ايران رائدة في مجال الحرب الالكترونية بالمنطقة
الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

 اكد المدير التنفيذي لمنظمة الصناعات الالكترونية بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد شاهرخ شهرام بان الجمهوریة الاسلامية الايرانية رائدة في مجال الحرب الالكترونية في المنطقة.

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح ادلى به العميد شهرام للتلفزيون الايراني مساء الاحد لمناسبة يوم الصناعة الدفاعية في البلاد استعرض خلاله منجزات واستراتيجيات هذه الصناعة، وقال حول مكانة ايران في مجال الحرب الالكترونية في المنطقة: نحن نتبوأ مركز الصدارة في المنطقة في مجال الحرب الالكترونية حيث نقوم بانتاج المعدات اللازمة في هذا المجال.

واوضح بان علم تصميم وتصنيع معدات الحرب الالكترونية قد تم توطينه في ايران اي انه تجاوز مرحلة الهندسة العكسية واضاف: ان الدول التي تمتلك هذه الصناعة لا تزود الدول الاخرى بعلمها ومن الممكن ان تقوم بعض دول المنطقة ومنها السعودية بشراء معدات الحرب الالكترونية الا ان المعدات التي تشتريها قديمة وليست حديثة.

واعتبر قطاع الصناعات الالكترونية بانه له مهمة خاصة في مجال التهديدات والحرب السيبرانية وقال: لقد تمكنا من تحقيق نمو بنسبة 5 اضعاف مقارنة مع العام الماضي في انتاج معدات هذا المجال.

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