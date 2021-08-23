تطعيم اكثر من 22 مليونا و 500 الف جرعة من لقاحات كورونا

العالم - ايران
وقال جهانبور في تصريح له مساء الاحد : انه تم لغاية الان تطعيم 22 مليونا و 548 الفا و 321 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
واضاف المتحدث باسم منظمة الاغذية والادوية الايرانية ان اللقاحات التي تم تطعيمها هي كالتالي:
-سبوتنيك (الجرعة الاولى): 446000
-سبوتنيك (الجرعة الثانية): 362366
-سينوفارم (الجرعة الاولى): 11319191
-سینوفارم (الجرعة الثانية): 4112460
-بهارات (الجرعة الاولى): 59389
-بهارات (الجرعة الثانية): 54218
-آسترازينيکا (الجرعة الاولى): 3152633
-آسترازنييکا (الجرعة الثانية): 1009620
-برکت (الجرعة الاولى): 1740468
-برکت (الجرعة الثانية): 291976
مجموع الجرعة الاولى: 16717681
مجموع الجرعة الثانية: 5830640