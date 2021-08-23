الكاظمي يعود إلى بغداد بعد اختتام زيارته للكويت

العالم - العراق

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب، امس الاحد، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يعود إلى أرض الوطن بعد اختتام زيارته إلى دولة الكويت" .

وفي وقت سابق من يوم الاحد، ترأس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ونظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح، المباحثات الموسعة بين وفدي البلدين.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، ان "الكاظمي ونظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح ترأسا المباحثات الموسعة بين الوفدين العراقي والكويتي".

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد وصل صباح الأحد، إلى دولة الكويت على رأس وفد حكومي رفيع، حيث جرت مراسيم استقبال رسمية عُزف خلالها النشيدان الوطنيان العراقي والكويتي واجراء استعراض حرس الشرف.