'حيلة عسكرية' للنوم في دقيقتين

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لكن في بعض الأحيان، يعاني الإنسان من الأرق فلا يتمكن من إغلاق جفونه، وهذا يزيد من تعبه.

وطورت البحرية الأميركية طريقة لمساعدة الطيارين الذين يعملون معها على طريقة تمكنت من جعل 96% من الطيارين يخلدون إلى النوم في حدود دقيقتين فقط، بحسب موقع "آب ورثي".

وتقوم الطريقة على عدة خطوات هي:

- الاسترخاء في المقعد: نظرا للقيود المفروضة على الطائرة التقليدية، يجري تدريب الطيارين على النوم في وضعية الجلوس. يضعون أقدامهم بصورة منبسطة على الأرض، ويرخون أيديهم في أحضانهم.

- التنفس البطيء والعميق: على العسكري أن ينتفس ببطء وعمق، مع استرخاء عضات الوجه.

- ارخاء الجزء العلوي من جسمك: خفّض مستوى كتفيك كثيرا، قدر استطاعتك، بما يقلل من الضغط على الرقبة ويجعلها هامدة.

- ارخ الجزء السفلي من جسدك: ركز على ارخاء ساقيك، ولتبدأ بالفخذين ثم ركز على القدمين. يجب أن تشعر بأنك لم تعد تشعر بقدميك كما لو أنها غرقت في الأرض.

- صف ذهنك: الخطوة الأخيرة هي أن تصفي ذهنك كاملا من الأفكار. ويمكنك ذلك عن طريق تكريس اهتمامك بأنفاسك خلال خروجها من أنفك.

وبمجرد أن يرتاح جسدك ويهدأ عقلك، تبدأ في الانزلاق إلى عالم النوم.