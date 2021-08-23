الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١
٠٤:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

اثر اعتقاله لعدة ساعات..

الشرطة الفلسطينية تفرج عن الشاعر زكريا محمد

الشرطة الفلسطينية تفرج عن الشاعر زكريا محمد
الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

أفرجت الشرطة الفلسطينية، مساء يوم الأحد، عن الشاعر زكريا محمد، عقب اعتقال دام لساعات.

العالم - فلسطين

وكتب الشاعر والكاتب والراوي زكريا محمد في تغريدة عقب الإفراج عنه: "اعتقال الأجهزة الأمنية لنا بلا سبب وخارج القانون يحمل رسالة للجميع بأن ليس هناك كبير في البلد، ومستعدون للدوس على أكبر رأس فيكم، ونحن نرد بأنكم لن ترعبونا، وسنتصدى للقمع والفساد والاستسلام أمام العدو، وتحيا فلسطين".

وكان الإعلامي الفلسطيني عارف حجاوي قال في وقت سابق على "توتير" إن "السلطة الفلسطينية اعتقلت الشاعر زكريا محمد وهو أكبر من سجونكم كلها أين ستضعونه".

وكان نشطاء دعوا إلى مسيرة مساء الأحد وسط مدينة رام الله تحت شعار "معا مكملين مش رح يرهبنا لا اعتقال ولا قمع" بعد اعتقال زملاء لهم حاولوا تنظيم مظاهرة وسط رام الله للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن وفاة الناشط السياسي نزار بنات الذي توفي قبل حوالي شهرين بعد اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية له بوقت قصير.

روابط ذات صلة

لليوم الثاني.. أمن السلطة يمنع تظاهرة ويعتقل نشطاء في رام الله

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس وزراء العراق يؤكد: الانتخابات غير قابلة للتأجيل

اليمن: انقطاع الكهرباء في عدن يصل إلى المرافق الصحية والحيوية

اثر اعتقاله لعدة ساعات.. الشرطة الفلسطينية تفرج عن الشاعر زكريا محمد

مئات المستوطنين يقتحمون منطقة المسعودية التاريخية شمالي نابلس

السلطات المصرية تغلق معبر رفح اليوم الاثنين في الاتجاهين

رئيس أوكرانيا يأمر بحجب مواقع إلكترونية لـ 12 شركة روسية