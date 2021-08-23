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اليمن: انقطاع الكهرباء في عدن يصل إلى المرافق الصحية والحيوية

اليمن: انقطاع الكهرباء في عدن يصل إلى المرافق الصحية والحيوية
الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

تشهد مدينة عدن اليمنية، للشهر الثاني على التوالي، انقطاعا متواصلا للتيار الكهربائي، على الأحياء السكنية والمرافق الحيوية بالمدينة.

العالم - اليمن

وأعلنت مؤسسة كهرباء عدن، الأحد، أن عددًا من محطات التوليد خرجت فعليًا عن الخدمة، جراء تأخر وصول الوقود المخصص لها لليوم الثالث على التوالي.

ودعت المؤسسة، في بيان لها، ما أسمتها الجهات المعنية في حكومة المرتزقة إلى سرعة معالجة مشكلة خروج محطات الكهرباء عن الخدمة، التي تضاعف معاناة الناس خاصة في موسم الحر الشديد في فصل الصيف.

وأشارت المؤسسة إلى أن الانقطاعات تسببت بتوقف مؤسسات حكومية عن الخدمة، أبرزها مؤسسات القطاع الصحي.

يشار إلى أن مدينة عدن والمناطق الجنوبية المحتلة، تشهد انهيارا شبه كلي في القطاع الخدمي وعلى رأسه قطاع الكهرباء، وسط غياب كامل وتواطؤ قوى الاحتلال والمرتزقة في توفير الخدمات وإصلاحها.

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