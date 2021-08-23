اليابان ترسل طائرة عسكرية لإعادة رعاياها من أفغانستان

العالم-اسيا والباسفيك

وقال كاتسونوبو كاتو كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية وكبير أمناء مجلس الوزراء الياباني في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن من المتوقع إرسال المزيد من طائرات النقل العسكرية إلى أفغانستان ليس فقط لإعادة المواطنين اليابانيين ولكن أيضا الأفغان الذين يعملون في السفارة اليابانية أو مع البعثات اليابانية.

وقال كاتو "هذا النقل إجراء إنساني عاجل لإجلاء مواطنينا في مثل هذا الوضع الاستثنائي".

وأرسلت دول عديدة طائرات لإعادة مواطنيها وبعض الأفغان بعد أن جلبت الولايات المتحدة ودول أجنبية أخرى بما في ذلك بريطانيا عدة آلاف من القوات لإدارة عمليات الإجلاء.

ولم يذكر كاتو عدد الأشخاص الذين تخطط اليابان لإجلائهم.