الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١
٠٦:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

اليابان ترسل طائرة عسكرية لإعادة رعاياها من أفغانستان

اليابان ترسل طائرة عسكرية لإعادة رعاياها من أفغانستان
الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت الحكومة اليابانية أنها سترسل طائرة عسكرية إلى أفغانستان في وقت لاحق من اليوم الاثنين لإعادة رعاياها.

العالم-اسيا والباسفيك

وقال كاتسونوبو كاتو كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية وكبير أمناء مجلس الوزراء الياباني في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن من المتوقع إرسال المزيد من طائرات النقل العسكرية إلى أفغانستان ليس فقط لإعادة المواطنين اليابانيين ولكن أيضا الأفغان الذين يعملون في السفارة اليابانية أو مع البعثات اليابانية.

وقال كاتو "هذا النقل إجراء إنساني عاجل لإجلاء مواطنينا في مثل هذا الوضع الاستثنائي".

وأرسلت دول عديدة طائرات لإعادة مواطنيها وبعض الأفغان بعد أن جلبت الولايات المتحدة ودول أجنبية أخرى بما في ذلك بريطانيا عدة آلاف من القوات لإدارة عمليات الإجلاء.

ولم يذكر كاتو عدد الأشخاص الذين تخطط اليابان لإجلائهم.

روابط ذات صلة

شاهد: طالبان تسعى لخروج القوات الاجنبية من افغانستان

الجمارك الايرانية: المنافذ التجارية مع افغانستان تعمل إعتياديا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق.. اعتقال إرهابي وضبط صواريخ وعبوات بالأنبار

كيف يؤثر فيروس 'كوفيد-19' في جودة الرؤية

ماالعلاقة بين الحواجز البلاستيكية لمكافحة الكورونا بزيادة خطر الإصابة بالفيروس

سنغافورة أولى محطات نائبة بايدن في جنوب شرق آسيا

بشكل رسمي: عودة الصلاة لكنيس يهودي بالمنامة

شاهد .. استمرار دراسة صلاحية وزراء حكومة السيد رئيسي في البرلمان