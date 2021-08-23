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شاهد.. كيف تبدو الساحة الافغانية بعد اسبوع من سيطرة طالبان؟

الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

تتواصل المشاورات السياسية في أفغانستان للتوصل الى إطار عام للنظام السياسي الجديد بعد مرور أسبوع من سيطرة جماعة طالبان على العاصمة كابل، وتشهد البلاد إغلاقا للمؤسسات الحكومية، ما خلق مشاكل كبيرة للمواطنين.

العالم - مراسلون

اسبوع على سيرة طالبان على كابل، سبعة ايام حافلة بالتحولات الدراماتيكية غيرت ملامح افغانستان وما قبل 15 من شهر آب ليس كما بعده.

ينتشر مسلحو طالبان في المدينة وبعد مرور اسبوع المؤسسات الحكومية والخاصة ماتزال مغلقة والامر يسري على المصارف والقطاعات الاقتصادية، وهو ما خلق مشاكل كبيرة للمواطنين.

في محيط مطار كابول ماتزال الفوضى قائمة، آخر المعلومات تشير الى مقتل 7 اشخاص نتيجة التدافع.

هذا الوضع دفع الولايات المتحدة لتحذير رعاياها من استهدافهم من قبل تنظيم داعش ودعتهم الى عدم التوجه الى المطار ريثما يستدب الأمن.

بموازات التطورات الميدانية فأن المشاورات السياسية متواصلة بهدف الوصول الى نتيجة مرضية لوضع اطار للنظام المقبل في افغانستان، على ان يتشكل في غضون اسابيع فألوضع لايتحمل استمرار الفراغ في السلطة خاصة مع بقايا ايام قليلة على اكتمال الانسحاب الاميركي من افغانستان نهاية الشهر الجاري.

وقال المحلل السياسي فضل هادي وزين: "تشاورات واسعة لايجاد الحكومة المستقبلية في افغانستان كيف ستكون تشكيلة هذه الحكومة كيف سيحكمون هذا البلد هذا كله مرتبط بنتائج هذه المشاورات، من ضمن هذه التشاورات هناك عدد من التوسطات تجري حاليا مع من يتحصنون داخل ولاية بنجشير من قادة عسكرين وسياسيين".

وجبهة بنجشير معلقة حتى اشعار آخر، تسعى طالبان لحلها عن طريق الوساطات القبلية واذا لم تفلح تهدد الحركة بدخولها بقوة السلاح وفق مسؤولي طالبان.

ينتظر الجميع بما فيهم المجتمع الدولي الوضع العام بافغانستان ونتائج المفاوضات السياسية فأمريكا خسرت وطالبان امام اختبار هام لتبي على الامكانات والموارد المحدودة المتاحة لتشكيل نظام جديد كما يؤكد مراقبون.

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