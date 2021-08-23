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رويترز عن الجيش الالماني: مقتل احد افراد قوات الامن الافغانية واصابة 3 في الاشتباكات التي شاركت فيها قوات اميركية والمانية

الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

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