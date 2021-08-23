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شاهد .. استمرار دراسة صلاحية وزراء حكومة السيد رئيسي في البرلمان

الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم في طهران عن استمرار دراسة اهلية الوزراء المرشحين في حكومة الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي في مجلس الشورى الاسلامي لليوم الثالث على التوالي.

العالم - خاص العالم

وأضاف مراسل العالم بأن وزير الصحة المقترح في حكومة السيد رئيسي بهروز عين اللهي دافع اليوم عن برنامجه امام نواب المجلس حيث دور هذه الوزارة في ظل ظروف تفشي فيروس كورونا يعد دوراً مفصلياً في البلاد.

وصرح مراسل العالم بان آلية البرلمان الإيراني لدراسة صلاحية الوزراء المقترحين هي مبنية على تقرير من اللجنة التخصصية ثم كلمة للنواب المخالفيين والموافقيين ومن بعده سيقوم الوزير المقترح بالدفاع عن برنامج لمدة نصف ساعة.

وتوقع مراسل العالم ان تجري عملية التصويت للوزراء المقترحين يوم الغد الثلاثاء.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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شاهد .. استمرار دراسة صلاحية وزراء حكومة السيد رئيسي في البرلمان