الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١
٠٧:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

قناة عبرية تكشف تفاصيل مثيرة حول حادثة إصابة الجندي على حدود غزة

قناة عبرية تكشف تفاصيل مثيرة حول حادثة إصابة الجندي على حدود غزة
الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

كشفت القناة 13 العبرية، مساء الأحد، تفاصيل مثيرة حول حادثة إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة على حدود قطاع غزة عصر السبت.

العالم - الاحتلال

وقالت القناة العبرية، إن مطلق النار تجاه الجندي الإسرائيلي أمس على حدود غزة، قد أطلق 3 رصاصات إحداها أصابت رأس الجندي من مسافة صفر.

وأوضحت وفقًا للتحقيقات أن الجيش الإسرائيلي زعم أن مطلق النار أخفى السلاح في ملابسه وسحبه قبل ثوان من إطلاق النار، لذا لم يتم ملاحظته من قبل قوات الجيش.

وأضافت القناة العبرية أن التحقيقات أظهرت أن حادثة محاولة خطف سلاح الجندي تمت في فتحة قريبة من الفتحة الأخرى التي تم إطلاق النار منها تجاه الجندي المصاب (أي حادثتين مختلفتين).

وتابعت: "في الحادثة الأولى أمسك الجندي مسدسه وأطلق النار على الفلسطيني الذي حاول اختطاف سلاحه وحيّده".

وأشارت القناة العبرية إلى أن فرقة غزة لم تكن مستعدة لمثل هذا السيناريو وكانت تتوقع أن تمنع حماس المتظاهرين من الاقتراب من السياج الحدودي.

ولفتت إلى أن حماس نشرت حوالي 70 مسلحًا بسترات فسفورية لمنع المتظاهرين من الاقتراب من السياج الحدودي.

وبينت القناة 13 العبرية أنه وعقب تخطي نحو 400 فلسطيني لعناصر حماس المنتشرين على الحدود، اقتربت قوات الجيش من السياج الحدودي وفتحت تلك الفتحات وبدأت في قمع المتظاهرين بالرصاص الحي.

روابط ذات صلة

شاهد: الفصائل تتحدى الاحتلال بمؤتمر صحفي في مخيم ملكة بغزة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق.. دعوة لتحويل قضاء سنجار إلى محافظة

مصطفى الكاظمي في قضاء الطارمية

أمير قطر يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني الوضع في أفغانستان

طالبان تسمح لأشرف غني وجميع مسؤولي الحكومة الأفغانية بالعودة للبلاد

إصابة عنصرين من 'قسد' بهجوم في ريف دير الزور

تعرف على الاختلافات بين بطاقات الذاكرة TF و microSD