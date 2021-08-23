قناة عبرية تكشف تفاصيل مثيرة حول حادثة إصابة الجندي على حدود غزة

العالم - الاحتلال

وقالت القناة العبرية، إن مطلق النار تجاه الجندي الإسرائيلي أمس على حدود غزة، قد أطلق 3 رصاصات إحداها أصابت رأس الجندي من مسافة صفر.



وأوضحت وفقًا للتحقيقات أن الجيش الإسرائيلي زعم أن مطلق النار أخفى السلاح في ملابسه وسحبه قبل ثوان من إطلاق النار، لذا لم يتم ملاحظته من قبل قوات الجيش.



وأضافت القناة العبرية أن التحقيقات أظهرت أن حادثة محاولة خطف سلاح الجندي تمت في فتحة قريبة من الفتحة الأخرى التي تم إطلاق النار منها تجاه الجندي المصاب (أي حادثتين مختلفتين).



وتابعت: "في الحادثة الأولى أمسك الجندي مسدسه وأطلق النار على الفلسطيني الذي حاول اختطاف سلاحه وحيّده".



وأشارت القناة العبرية إلى أن فرقة غزة لم تكن مستعدة لمثل هذا السيناريو وكانت تتوقع أن تمنع حماس المتظاهرين من الاقتراب من السياج الحدودي.



ولفتت إلى أن حماس نشرت حوالي 70 مسلحًا بسترات فسفورية لمنع المتظاهرين من الاقتراب من السياج الحدودي.



وبينت القناة 13 العبرية أنه وعقب تخطي نحو 400 فلسطيني لعناصر حماس المنتشرين على الحدود، اقتربت قوات الجيش من السياج الحدودي وفتحت تلك الفتحات وبدأت في قمع المتظاهرين بالرصاص الحي.