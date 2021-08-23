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العراق.. اعتقال إرهابي وضبط صواريخ وعبوات بالأنبار

العراق.. اعتقال إرهابي وضبط صواريخ وعبوات بالأنبار
الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، الاحد، عن اعتقال إرهابي وضبط صواريخ وعبوات في الأنبار.

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان، إنه "استناداً الى معلومات دقيقة لشعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة (احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع) والتي اكدت توجه احد الإرهابيين للدخول الى قضاء الكرمة في الأنبار، مما استدعى تحرك المفارز الاستخبارية واستخبارات لواء المشاة ٤٠ واستخبارات الفوج الثاني لنصب كمين محكم له في سيطرة التحدي والقبض عليه".

وأضافت أن "المفارز الاستخبارية ذاتها تمكنت ووفقاً لمعلومات دقيقة من القاء القبض على احد تجار المخدرات المؤشرين لديها بالتعاون مع قوة برية من الفوج الاول لواء المشاة ٣٩ في سيطرة البو فراج في الرمادي".

ولفتت الى أن "المفارز الاستخبارية والقوة البرية المشار اليها تمكنت من ضبط ٢٠ قنبرة هاون عيار ١٢٠ ملم، و١٠ عبوات ناسفة، و٤ صواريخ RBG7 في منطقة الجرايشي بمدينة الرمادي".

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العراق.. اعتقال إرهابي وضبط صواريخ وعبوات بالأنبار

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