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روسیا
ترکیا
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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خطيب زاده: العراق بصفته دولة مؤثرة ومهمة وان ايران تسعى لان يستعيد العراق دوره في المنطقة
خطيب زاده: الخارجية الايرانية تسعى لمشاركة الايرانيين في مسيرات الاربعينية وان القرار الاخير هو للحكومة العراقية
خطيب زاده: بشان اجتماع بغداد هناك قرارات سيتم اتخاذها بشان مستوى الوفد الايراني المشارك
خطيب زاده: اجتماع بغداد ليس بالحدث الجديد وسننتظر التفاصيل من الحكومة العراقية لاتخاذ القرار بشان المشاركة
خطيب زاده: يمكن ان تصل افغانستان الى بر الامان اذا ماتشكلت حكومة بمشاركة كافة الاطياف
خطيب زاده: نواصل الاتصالات مع جميع الاطراف الافغانية ونقف على مسافة واحدة تجاهها ونعتبر الحل السياسي هو الانجع لهذا البلد
خطيب زاده: نواصل الاتصالات مع جميع الاطراف الافغانية ونقف على مسافة واحدة تجاهها ونعتبر الحل السياسي هو الانجع لهذا البلد
خطيب زاده: منذ خروجها من الاتفاق النووي لم تتعهد اميركا باي شئ
خطيب زاده: ندعو الاطراف الاوروبية الالتزام بالاتفاق النووي وان المفاوضات حاليا هي استنزافية
خطيب زاده: نريد ان تسير المفاوضات النووية بالاتجاه الصحيح
خطيب زاده: منذ خروجها من الاتفاق النووي لم تتعهد اميركا باي شئ
الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.