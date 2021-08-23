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وزير خارجية العراق يصل موسكو في زيارة رسمية

وزير خارجية العراق يصل موسكو في زيارة رسمية
الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

اعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يصل، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الروسية في زيارة رسمية.

العالم - العراق

وقال الصحاف: "يصل معالي وزير الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، إلى موسكو لعقد اجتماعات اللجنة العراقية -الروسية المشتركة".

هذا وبحث نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، منتصف الشهر الحالي، مع النائب الأول لوزير الخارجية العراقي، نزار خير الله، عبر الهاتف، تعزيز العلاقات بين موسكو وبغداد.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "تم التطرق إلى بعض المسائل الملحة لزيادة تعزيز العلاقات الروسية العراقية الودية تقليديا، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي نشط حول قضايا الشرق الأوسط ذات الاهتمام المشترك".

كما استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، في شهر أبريل/نيسان الماضي، نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، الذي وصل الأربعاء إلى بغداد في زيارة رسمية لبحث العلاقات بين البلدين.

ونقل بوريسوف إلى صالح تحية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى التزام موسكو بدعم "استقرار العراق وسيادته، وكذلك جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

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