مستوطنون يقتحمون الأقصى ومواجهات واعتقالات بالضفة

العالم - الاحتلال

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية محلية، أن الحاحام المتطرف يهودا غليك، كان في مقدمة المستوطنين المقتحمين للمسحد الأقصى الذين قاموتا بالتجول في ساحاته وأداء طقوسا تلمودية.

وفي الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر الاثنين، أربعة شبان فلسطينيين من أنحاء متفرقة، فيما ركزت مداهماتها بعدة مناطق في جنين ونابلس.

ففي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال، شابا من بلدة كفر قدوم شرق المدينة.



واعتقل الاحتلال من رام الله شابا من منزله، في بلدة بيرزيت شمال المدينة، بعد أن اعتدت على والده بالضرب، واعتقلت آخر من بلدة سبسطية شمال نابلس.

والليلة الماضية، اعتقلت شرطة الاحتلال القدس شابا من أمام منزله في بلدة الطور، فيما اندلعت مواجهات في البلدة عقب اقتحامها.



وداهم جنود الاحتلال، محلات تجارية في قرية العرقة غرب جنين، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان، استخدم خلالها الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال استجوبت أصحاب المحلات في القرية، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة لبعض المحلات.

کما اقتحم مئات المستوطنين، الليلة الماضیة ، منطقة المسعودية التاريخية شمال نابلس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، أن مئات المستوطنين اقتحموا منطقة المسعودية التاريخية التي تضم بقايا أبنية لسكة الحجاز، والمقابلة للموقع الأثري في البلدة، وذلك ضمن برنامج لاقتحام أعلن قبل أيام.

وأضاف أن الموقع الأثري في سبسطية ضمن برنامج الاقتحامات المخططة من قبل المستوطنين.