أمير قطر يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني الوضع في أفغانستان

العالم - قطر

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إن أمير قطر تلقى اتصالاً هاتفياً، مساء الأحد، من جونسون، استعرضا فيه آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع في أفغانستان.

ووفقاً للوكالة "أكد الجانبان على أهمية استمرار المحادثات وتكثيف الجهود اللازمة لتحقيق المصالحة الوطنية، والانتقال السلمي للسلطة لما فيه مصلحة الشعب الأفغاني".

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء البريطاني عبر عن شكره لأمير قطر على جهود الدوحة في مفاوضات عملية السلام في أفغانستان.

وإلى جانب ذلك بحث الجانبان "العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وكانت دولة قطر جددت تأكيدها السبت على أهمية حماية المدنيين في أفغانستان، وضرورة تكثيف الجهود اللازمة لتحقيق المصالحة الوطنية، مؤكدة أنها لن تدخر جهداً لدعم الشعب الأفغاني من خلال الجهود الدبلوماسية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع سايمون غاس، مبعوث رئيس الوزراء البريطاني إلى أفغانستان.

وأعلنت حركة طالبان، الخميس الماضي، قيام إمارة أفغانستان الإسلامية، وذلك بعد مرور أربعة أيام على دخولها العاصمة كابل وتسلم السلطة.

وسيطرت طالبان على العاصمة كابل، الأحد الماضي، دون مقاومة، بعد هروب الرئيس السابق أشرف غني إلى الإمارات.