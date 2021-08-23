الحكومة المصرية تدعو لخفض معدل الإنجاب

العالم - مصر

وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية "هالة السعيد"، خلال مشاركتها في صالون جريدة "الجمهورية" (حكومية) حول الزيادة السكانية والمستقبل، إن عدد السكان في مصر بلغ 102 مليون نسمة، موضحة أن متوسط معدل الخصوبة بلغ 3.4 أطفال لكل سيدة.

وشددت "السعيد"، على الحاجة إلى خفض معدل الإنجاب لكل سيدة، مضيفة أن هناك قاعدة بيانات محددة ودقيقة على مستوى المحافظات.

وأوضحت الوزيرة أنه منذ عام 1950 كان معدل الزيادة السكانية 20 مليونا كل 28 عاما، لتصبح بعدها كل 21 عاما ثم كل 14 عاما ثم 8 سنوات، متابعة أن هناك 14 مولودا كل ثانية مما يعكس الزيادة السكانية المتتالية.

وتابعت أنه إذا استمر معدل الإنجاب عند 3.4 أطفال لكل سيده في 2050، سيحتاج إلى 4 أضعاف الإمكانيات الحالية فيما يخص التعليم، و9 أضعاف الإمكانيات الحالية فيما يخص الخدمات الصحية.

وتخطط الحكومة لتقليص عدد الأسرة الواحدة، حيث كشفت "السعيد" في فبراير/شباط الماضي، أن المرجو من قبل الحكومة ألا يزيد عدد المواليد للأسرة الواحدة عن معدل 1.8 أطفال لكل سيدة عام 2042 و1.6 أطفال عام 2052.

ورغم أن خطة الحكومة تبدو صارمة، فإنها لم تنل رضا الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، حيث عبر عن اعتقاده بأن المعدل الإنجابي المستهدف غير ملائم لخطط التنمية، وعلق على حديث وزيرة التخطيط، مؤكدا ضرورة أن يكون المعدل المستهدف أقل من طفل لكل سيدة.

وتضاعف التعداد السكاني في مصر، 3 مرات خلال الـ50 عاما الماضية، حيث سجلت مصر 100 مليون نسمة مع بداية 2020، ليظل البلد العربي الأكثر سكانا، والثالث على مستوى القارة الأفريقية.

ووفق بيانات رسمية، تحتل مصر المرتبة الأولى عربيا وأفريقيا والرابعة عالميا في معدلات النمو السكاني المتسارعة خلال 2020.