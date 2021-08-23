استمرار ازمة المحروقات في لبنان

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وأكد في حديث تلفزيوني، أنه "بين اليوم والغد يُفترض أن تبدأ ​البواخر​ بتفريغ حمولتها لتتمكّن الشركات المستوردة من تزويد السوق ب​البنزين​ و​المازوت​". وأوضح أن "الأزمة كبيرة جداً وعلينا تحمّلها "بدنا نطوّل بالنا"، لذلك أطلب من المواطنين الهدوء والتروّي، وسنُسلّم اليوم على أساس السعر القديم".

ولفت البراكس، إلى أن "كميات البنزين الموجودة في خزانات المحطات أُقدّر أنها ستفرغ اليوم، ما سيدفع المحطة إلى الإقفال".

ومن جهة اخرى أشار ممثل موزّعي ​المحروقات​ ​ في لبنان فادي أبو شقرا​، إلى "أنني وصلني إتصال من رئاسة الجمهورية بالسعي لحلحلة موضوع ​الأسعار​ لتتمكّن الشركات من تسليم المحروقات، وكلّ ساعة تأخير تنعكس سلباً على المواطن".

وأوضح في حديث تلفزيوني، أنه "لا نعلم ماذا حصل ليصدر بيان أوقف العمل بالتسعيرة الجديدة لصفيحة ​البنزين​، وكل محطة تفتح أبوابها يتعرّض صاحبها للمضايقات والمشاكل"، مشدداً على "ضرورة الإسراع في فتح الإعتمادات للبواخر الموجودة في عرض البحر لإراحة السوق".