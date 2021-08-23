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مستوطنون يضرمون النار بأشجار الزيتون شمالي الضفة

مستوطنون يضرمون النار بأشجار الزيتون شمالي الضفة
الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

أضرم مستوطنون إسرائيليون، صباح اليوم الاثنين، النار بعشرات أشجار الزيتون في أراضي قرية "بورين" جنوبي نابلس (شمال الضفة الغربية المحتلة).

العالم - الاحتلال

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان، أن مجموعة من مستوطني "يتسهار"، أضرمت النار بعشرات أشجار الزيتون، في أرض المواطن أكرم عمران الواقعة في الجهة الجنوبية لبلدة "بورين".

وتتكرر مثل هذه الاعتداءات على بلدة "بورين"، وقرى فلسطينية أخرى في الضفة الغربية المحتلة، من وقت لآخر.

وتحاصر "بورين" مستوطنات "براخا"، و"أروسي"، و"يتسهار"، بالإضافة إلى عدد من الحواجز العسكرية، وتتعرض باستمرار لاقتحامات من المستوطنين.

وتشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية في الكيان الإسرائيلي، إلى وجود 661 ألف مستوطن إسرائيلي و132 مستوطنة كبيرة و124 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس حتى تشرين ثاني/نوفمبر 2020.

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