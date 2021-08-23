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طهران: لا تغيير في مواقفنا تجاه المفاوضات النووية

طهران: لا تغيير في مواقفنا تجاه المفاوضات النووية
الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش

اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بان لا تغيير في مواقف طهران تجاه المفاوضات النووية، مشددا على رفع كل اشكال الحظر الاميركي ضد ايران.

العالم - ايران

وقال خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين حول التصريحات الاخيرة للمندوب الروسي بشان استئناف مفاوضات فيينا بين ايران ودول مجموعة "4+1" في القريب العاجل: لقد اعلنا سابقا ايضا انه من المحتمل حدوث بعض التغييرات في ضوء التغييرات والتحولات الحاصلة في السلطة التنفيذية. بطبيعة الحال فان مواقفنا لم تتغير وان الرفع المؤثر لكل اشكال الحظر الاميركي والتزام جميع الاطراف الاخرى بالاتفاق النووي يعدان من المبادئ الاساسية لاي اتفاق في فيينا.

واضاف: ان موعد استئناف المفاوضات سيتم الاعلان عنه بعد الاطمئنان الى التغييرات.

يتبع...

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