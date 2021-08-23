شاهد.. مراسل العالم يكشف تفاصيل الاشتباك في مطار كابول اليوم

العالم - مراسلون

افاد مراسل قناة العالم في افغانستان انه وقع اليوم الاثنين جهة مسلحة مجهولة قامت باطلاق النار على القوات الامنية وقتل شخص وجرح اخرين في هذا الاشتباك .

وشارك في هذا الاشتباك بعض القوات الافغانية التابعة للحكومة السابقة التي مازالت متواجدة في المطار لتساعد القوات الاميركية في اجلاء الدبلوماسيين والافغانيين الذين يرغبون بالخروج من البلاد.

كما شارك في هذا الاشتباك القوات البريطانية والاميركية المتواجدة في مطار كابول لاجلاء رعاياها.

وياتي هذا الاشتباك بعد ان حذرت الولايات المتحدة يوم امس الاول رعاياها التجنب من القدوم الىمطار كابول لان هناك تهديد خطير على مطار كابول الدولي.

ومازال حتى الان الجهة التي اطلقت النار مجهولة وحركة طالبان لم تتبنى هذه العملية ولم تعلق على هذا الموضوع حتى الان.

ومازالت عمليات الاجلاء مستمرة من مطار كابول فيما تم اجلاء حوالى اربعة الالف شخص يوم امس من مطار كابول الدولي، ولم يمنع اشتباك اليوم استمرار الرحلات العسركية لكن الرحلات التجارية متوقفة.

وحول جبهة بنجشير افاد مراسل العالم بانه يتمركز مسلحو طالبان على حدود هذه الولاية والمفاوضات مازالت مستمرة بين جماعة احمد شاه مسعود وحركة طالبان، تتفاوض طالبان على ان تدخل الي بنجشير بشكل سلمي ولكن الطرفان يتواعدان بالمفاوضات السلمية وايضا يتواعدان بالقوة.

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