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رئيس الجمهورية يعزي بوفاة محمد رضا حكيمي

رئيس الجمهورية يعزي بوفاة محمد رضا حكيمي
الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٥٨ بتوقيت غرينتش

عزى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اية الله ابراهيم رئيسي، بوفاة العالم والمفكر البارز محمد رضا حكيمي.

العالم - ايران

وقدم سماحة الرئيس الجمهورية في برقية، التعازي بوفاة العالم والمفكر البارز محمد رضا حكيمي.

وبحسب وكالة ارنا، فإن نص برقية التعزية هو كما يلي:

تسببت وفاة العالم والمفكر البارز السيد محمد رضا حكيمي في مشاعر وحزن كبيرين. وهذا المفكر الثمين والحكيم، الذي كان من المدافعين عن حركة الإمام الخميني (ره) وأنصارها، كرس حياته المشرفة كلها لشرح المعرفة والثقافة الإسلامية وتعزيز القيم الاسلامية من خلال تأليف العديد من الأعمال القيمة،و ترك كنزًا ثريًا ورائعًا.

وأتقدم بأحر التعازي لأسرة الحكيمي الكريمة وخاصة أخيه الكريم وكذا لجميع أصدقاء المتوفى والمعجبين به وأتمنى الغفران له من الله تعالى.

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