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إصابة عدد من الجماعات الموالية لتركيا بريف الحسكة

إصابة عدد من الجماعات الموالية لتركيا بريف الحسكة
الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

تجدد الاقتتال فيما بين الجماعات الموالية لتركيا وأصيب عدد منهم في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن 20 إرهابياً من الجماعات الموالية لتركيا أصيبوا بجروح في اقتتال اندلع منذ الليلة الماضية بين مسلحين مما يسمى "الشرطة العسكرية" وآخرين مما يسمى "الشرطة المدنية" داخل المشفى الوطني في مدينة رأس العين والذي استخدم فيه الطرفان الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وتشهد مناطق سيطرة القوات التركية والجماعات الموالية لها حالة من الفوضى والاقتتال بين الإرهابيين الذين يتحكمون بمصير الأهالي في تلك المناطق حيث سجل العديد من عمليات التصفية والاغتيالات بين قادة العناصر الإرهابيين بسبب الخلاف على المسروقات ومناطق النفوذ وطرق التهريب المؤدية إلى الأراضي التركية.

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