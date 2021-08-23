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تويتر يطرح أدوات جديدة لخدمة الدردشة الحية الخاصة به

تويتر يطرح أدوات جديدة لخدمة الدردشة الحية الخاصة به
الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٠٦ بتوقيت غرينتش

طرح تطبيق التدوين المصغر الأشهر مجموعة من الأدوات الجديدة لخدمة الدردشة الحية الخاصة به المعروفة باسم "سبيسز".

العالم-علوم وتكنولوجيا

أوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو"، أن تويتر أضاف المزيد من الخيارات، بما في ذلك إعادة تفعيل أو إلغاء تفعيل خاصية "سبيسز"، ووضع قواعد محددة للمشاركين في الدردشة الحية.

وأضاف تويتر 4 خيارات جديدة إلى خدمة "سبيسز"، المفترض أن تمنح المضيف المزيد من الحكم في غرفة الدردشة الحية.

ورغم أن تلك القواعد الجديدة غير واضحة بصورة كبيرة، ولكن يتوقع أن تصدر شركة تويتر بيانا توضيحيا لمستخدمها حول ما يمكن أن يفعله الشخص لإدارة عملية الدردشة الحية، مثل إمكانية حظر بعض الأشخاص عن المشاركة أو تقييد المشاركة على عدد محدود من الناس، وما إلى ذلك من أمور.

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