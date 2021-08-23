أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 23 اغسطس 2021

آفتاب يزد ...

لدى استقباله لوزير الخارجية الياباني ...

رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة رفع التجميد عن الأموال الإيرانية في البنوك اليابانية

ابرار ..

إيران تنفي وجود أي مستشارين عسكريين إيرانيين في اليمن

اطلاعات ..

السيد حسن نصر الله .. نفخر بمواقفنا المعادية لأمريكا والكيان الصهيوني

ايران ..

أمير عبداللهيان مرشح حمل حقيبة الخارجية .. لن نتردد في الجلوس إلى طاولة أية مفاوضات منطقية

ابتكار ..

وادي بنجشير هل سيصبح مفترق طرق بين السلام والحرب في أفغانستان؟

جوان ...

حركة طالبان تدعو روسيا لبذل مساعي وساطة في قضية وادي بنجشير

حمايت ..

الإذلال الكبير لأمريكا بأفغانستان يكشف عن ضعف وعجز أمريكا وحلفائها بالمنطقة

كيهان ..

غارات جوية سعودية على محافظة صعدة اليمنية تستهدف تهجير السكان

مردم سالاري ..

الرئيس اللبناني العماد ميشال عون يتحدث عن قرب تشكيل رئيس الوزراء المكلف حكومة جديدة

رسالت ..

موسكو تتهم أمريكا بإعداد مخطط للتدخل في الإنتخابات البرلمانية والرئاسية في روسيا

وطن امروز ..

المقاومة الفلسطينية تتصدى لغارات جوية صهيونية على غزة ملوحة برد صاروخي شامل

سياست روز ..

فشل أمريكا حتى في السيطرة على الفوضى العارمة في مطار العاصمة الأفغانية كابول

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين

الصحافة

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في الشأن اللبناني في مقالها، بصمات أصابع الحريرى في إستمرار الفراغ السياسي.. الرئيس اللبناني ميشال عون اكد عزمه على البقاء في منصبه حتى انتهاء مهامه الرئاسية متهما بعض الجهات بعرقلة تشكيل حكومة جديدة بلبنان, وعون رد بذلك على اتهامات سعد الحريري رئيس الوزراء السابق الذي حاول القاء مسؤولية فشله بتشكيل حكومة جديدة على الرئیس اللبنانی.

إن هناك معلومات ومؤشرات تزيد من إحتمال نجاح رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة قبل نهاية الأسبوع رغم تصعيد الحريري وشخصيات قيادية اخرى في تيار الرابع عشر من اذار الضغوط على ميقاتي لدفعه لاتخاذ مواقف متصلبة مقابل الرئيس اللبناني , ويبدو واضحا من اجواء التفاؤل بشأن نجاحة مهمة ميقاتي ان وساطات حزب الله وحركة امل بين عون وميقاتي قد اثمرت عن تقريب المسافات بین الرجلين بشأن الحقائب الوزارية.

خراسان..

صحيفة خراسان كتبت عن الاوضاع في افغانستان متسائلة، هل بدأ العد العكسي للهجوم على بنجشير ؟.. حركة طالبان تقول انها لاتعتزم مهاجمة منطقة وادي بنجشير وانها تفضل ايجاد حل سياسي فی هذه المنطقة المعروفة بانها كانت عصية دائما على كل الغزاة وانها وقفت بوجه حكومة طالبان السابقة ايضا.

إن الصور المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي تعكس تحرك قوات طالبان نحو بنجشير خوفا من تحولها لنواة رئيسية للمقاومة.

وبالطبع تتحرك طالبان في مسارين مقابل التحدي المتمثل بعدم رضوخ وادي بنجشير, فالى جانب الخيار العسكري دعت طالبان روسيا للتوسط بشآن بنجشیر بينها واحمد مسعود نجل الزعيم الافغاني الراحل احمد شاه مسعود الذي اغتالته القاعدة خلال حكومة طالبان قبل الغزو الامريكي, والى حد الان اكد مسعود استعداده لدخول مفاوضات سلام مع طالبان الا ان الامور قد لا تسير بالضرورة في هذا الاتجاه في ظل انعدام اجواء الثقة بين الطرفين وصعوبة التكهن بنوايا طالبان.

آرمان ملي ..

كتبت صحيفة آرمان ملي عن جولة نائبة الرئيس الامريكي كامالا هاريس الاسيوية في مقالها، جولة تعزيز علاقات أم للتحشيد ضد الصين.. ان توقيت بدء كامالا هاريس لجولتها الاسيوية التي تشمل فيتنام وسنغافورة ودول اخرى بجنوب شرقي اسيا يعطي انطباعا وكأن امريكا ترغب باغلاق الملف الافغاني وتداعياته السلبية العميقة على ادارة بايدن بالتركيز على موضوع التحدي الذي تمثله الصين لها.

إن الهدف المعلن لجولة هاريس هو تعزيز العلاقات مع هذه البلدان إلا أن ما تريده واشنطن هو إيجاد تكتل إقليمي مقابل الصين خاصة مع تزايد سخونة الاجواء في بحر الصين الجنوبي في ظل وجود حشود بحرية امريكية وغربية وصينية.

ان امريكا لم تخفي واقع تصنيفها للصين لعدو اول ووضعت روسيا بالمرتبة الثانية في هذا المجال, وتعمل امريكا بايدن وشانها شأن ادارة ترامب على ايجاد تحالفات اقليمية ضد الصين عبر الترويع من قدرات الصهين والتشكيك بنواياها مستغلة قضايا خلافات عادية بين بكين وبعض العواصم الاقليمية لايجاد هذه التحالفات.

رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت عن، تأثير الفشل الأمريكي بأفغانستان على مستقبل بايدن ...القيادات في الحزب الديمقراطي تشعر بالقلق من تبعات الفشل الامريكي الذريع بافغانستان على مكانة وشعبية بايدن والحزب الديمقراطي نفسه.

إن هناك تساؤلات جدية بأمريكا عن مدى قدرة وأهلية بايدن على البقاء في السلطة بعد مواقفه الضبابية بشأن أفغانستان والواقع هو انه الى جانب الانتقادات الجمهورية لبايدن بشأن افغانستان ترى قيادات بالحزب الديمقراطي ايضا ان بايدن حول الانسحاب العسكري الى هرب وهزيمة مذلة لامريكا الامر الذي قد يضعف والى حد كبير من فرص بقاءه لولاية ثانية بانتخابات 2024.

وعكست نتائج استطلاعات الرأي تراجعا كبيرا في شعبية بايدن, وقال أغلبية المستطلعين انهم لا يعارضون الخروج من المأزق الافغاني بل يعارضون توقيت وطريقة الانسحاب العسكري من افغانستان التي اذلت امريكا ويعارضون اصرار بايدن على الخطأ وطرحه لتبريرات ساذجة مخادعة.

قدس...

كتبت صحيفة قدس في مقالها، ثلاث رسائل عبر إرسال ناقلة نفط إيرانية للبنان، ... لبنان طلب العون من ايران في خضم ازمة الوقود التي تعصف به فهبت بلادنا لتلبية الطلب بارسال ناقلة نفط ضخمة وهي التي لم تتردد يوما في تقديم المساعدات لكل من يحتاجها من بلدان وشعوب المنطقة .

إن المهم في هذا التطور يكمن في حمله ثلاث رسائل الأولى تتجسد بكسر إيران سلاح الحظر الأمريكي بوضح النهار والرسالة الثانية تتحدث عن تضامن ايران وشعبها مع لبنان في محنته , والرسالة الثالثة تتحدث عن تبلور معادلة جيوبولتيكية جديدة تحجم دور وقدرة محور واشنطن_ تل ابيب الى ادنى حد لصالح محور المقاومة , فالناقلة تشق طريقها الى لبنان رغم انف الاساطيل الامريكية وتمر تحت انظار الكيان الصهيوني دون ان يجرؤ احد على عرقلة مسارها.

اطلاعات ..

نشرت صحيفة اطلاعات تقريرا يتحدث عن، فشل محاولة لإغتيال الرئيس التونسي، جاء فيه .. تحدثت محافل صحفية تونسية عن احباط قوى الامن لمحاولة استهدفت اغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد , وحسب هذه المحافل ألقت قوى الأمن القبض على رجل حاول إطلاق النار على الرئيس التونسي ويجري التحقيق عن دوافعه وإنتماءاته.

من جانبها دعت حركة النهضة الاسلامية الميول بزعامة راشد الغنوشي رئيس البرلمان الى الكش عن تفاصيل هذه المحولة وعن هوية المتهم فيها .

وترى محافل سياسية تونسية ان حركة النهضة ارادت بهذا الموقف التشكيك بصحة الرواية الحكومية وبالنأي بنفسها عن اي اتهام في حالة اثبات وقوع مثل هذه المحاولة .

هذا و حذر الرئيس التونسي من مخططات من وصفها بالقوى التي اعتادت التحرك في الظلام لخيانة تونس وشعبها بتحريض من قوى اجنبية على حد تعبيره .