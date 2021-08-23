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مخاوف من التدخل الخارجي في تونس ( الجزء الثاني)

الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج المغاربية على شاشة قناة العالم الإخبارية اهم مواضيع التي طرحت في دول المغرب العربي منها تخاوف من محاولة التدخل الخارجي في تونس وخسائر القطاع الزراعي جراء الحرائق في الجزائر والاستعدادات الانتخابات في ليبيا وعبثیة المشهد الانتخابي في المغرب ومخاطر التنقيب عن المعادن في موريتانيا

العالم - المغاربية

ضيوف الحلقة

سهام عزوز - باحثة في الشان التونسي

محمد بوشنيبة - قيادي في حركة الشعب

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