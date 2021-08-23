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مارأيكم؟
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يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
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مراسل العالم: انفجار سيارة مفخخة وسقوط عدد من الجرجى في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي في سورية
خطيب زاده: العراق بصفته دولة مؤثرة ومهمة وان ايران تسعى لان يستعيد العراق دوره في المنطقة
خطيب زاده: الخارجية الايرانية تسعى لمشاركة الايرانيين في مسيرات الاربعينية وان القرار الاخير هو للحكومة العراقية
خطيب زاده: بشان اجتماع بغداد هناك قرارات سيتم اتخاذها بشان مستوى الوفد الايراني المشارك
خطيب زاده: اجتماع بغداد ليس بالحدث الجديد وسننتظر التفاصيل من الحكومة العراقية لاتخاذ القرار بشان المشاركة
خطيب زاده: يمكن ان تصل افغانستان الى بر الامان اذا ماتشكلت حكومة بمشاركة كافة الاطياف
خطيب زاده: نواصل الاتصالات مع جميع الاطراف الافغانية ونقف على مسافة واحدة تجاهها ونعتبر الحل السياسي هو الانجع لهذا البلد
خطيب زاده: نواصل الاتصالات مع جميع الاطراف الافغانية ونقف على مسافة واحدة تجاهها ونعتبر الحل السياسي هو الانجع لهذا البلد
خطيب زاده: منذ خروجها من الاتفاق النووي لم تتعهد اميركا باي شئ
خطيب زاده: ندعو الاطراف الاوروبية الالتزام بالاتفاق النووي وان المفاوضات حاليا هي استنزافية
مخاوف من التدخل الخارجي في تونس ( الجزء الثاني)
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الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش
تناولت هذه الحلقة من برنامج المغاربية على شاشة قناة العالم الإخبارية اهم مواضيع التي طرحت في دول المغرب العربي منها تخاوف من محاولة التدخل الخارجي في تونس وخسائر القطاع الزراعي جراء الحرائق في الجزائر والاستعدادات الانتخابات في ليبيا وعبثیة المشهد الانتخابي في المغرب ومخاطر التنقيب عن المعادن في موريتانيا
العالم
-
المغاربية
ضيوف الحلقة
سهام عزوز - باحثة في الشان التونسي
محمد بوشنيبة - قيادي في حركة الشعب
تصنيف :
برامج
المغاربیة
كلمات دليلية :
التدخل الخارجي في تونس
سهام عزوز
الحرائق في الجزائر
محمد بوشنيبة
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