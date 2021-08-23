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مراسل العالم: انفجار سيارة مفخخة وسقوط عدد من الجرجى في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي في سورية

الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

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