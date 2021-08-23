غزة: ثلاث حالات وفاة و663 إصابة جديدة بكورونا

العالم - فلسطين

وأكدت الصحة في بيانها اليومي تسجيل ثلاث حالات وفاة، ليرتفع العدد عند 1125 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

وأشارت الصحة إلى تعافي 145 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ما يرفع إجمالي المتعافين 116042 حالة.

وقالت إن إجمالي تراكمي للمصابين 122528 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 5361 حالة.

وأوضحت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 171 حالة، فيما يبلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 101 حالة.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 226300 جرعة، بينما إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 134988 شخص.