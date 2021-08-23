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القاء القبض على امرأة تدعي النبوة.. قتلت شخصين ولها أتباع في السودان

القاء القبض على امرأة تدعي النبوة.. قتلت شخصين ولها أتباع في السودان
الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

ألقت الشرطة السودانية في ولاية الجزيرة، جنوب شرق العاصمة الخرطوم، القبض على سيدة تدعي النبوة وعدد من أتباعها الذين هددوا المشككين بنبوتها المزعومة.

العالم-منوعات

وذكرت تقارير إعلامية أنه تم القبض على المرأة في منطقة "الكمبو" الريفية في ولاية الجزيرة، وسط السودان.

وقالت الشرطة السودانية في بيان إن شرطة الجزيرة تمكنت من ضبط شبكة إجرامية متخصصة في الدجل والشعوذة تتكون من 30 شخصا من الرجال والنساء تديرها إمرأة.

وأضافت أن أن بلاغا ورد بأن امرأة ادعت بأنها قد رأت الرسول (ص) في المنام، وصدّق روايتها عدد من السكان المجاورين وأسرتها.

وفي وقت لاحق، ادعت المرأة النبوة.

وليس ذلك فحسب، إذ أنها تجلد الضحايا بغية علاجهم، مما أدى إلى وفاة اثنين منهما متأثرين بجراحهما، هما امرأة وطفل.

وشهد السودان في الماضي أشخاص ادعوا النبوة ويروجون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تلك الادعاءات، وعادة ما تنتهي ادعاءاتهم بملاحقتهم من قبل الشرطة السودانية ومعاقبتهم.

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