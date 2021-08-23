الصحة الايرانية: أكثر من 38 ألف إصابة و610 وفيات بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأحد ولغاية ظهر اليوم الأثنين تم تسجيل 38 ألفا و657 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 4 ملايين و 715 ألفا و 771 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 5108 مصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 7695 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 3 ملايين و 961 ألفا و 24 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 610 وفيات من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 102648 حالة وفاة.



وتلقى حتى الآن 16.986.882 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 6.150.817 شخصا الجرعة الثانية، وبلغ العدد الإجمالي للقاحات 23.137.699 جرعة.



واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 27 مليونا و 974 ألفا و 949 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 359 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 59 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 30 مدينة.