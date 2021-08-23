النباتات تغزو المباني والأبراج وتحذيرات من الإنبعاثات

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وقال فو هونغ وي ، مدير WOHA:"نحن نعلم أن الغطاء النباتي على الواجهة يخفض درجة الحرارة المحيطة من خلال التبريد التبخيري أي أن الماء الفائض يتبخر ويمتصه الهواء الدافئ حول النباتات، عوضنا بشكل فعال النقص في المساحات الخضراء لعشرة مواقع إضافية بمساحة مكافئة".



مزيج من الزجاج والفولاذ والمساحات الخضراء تميز به هذا البناء الذي سمي بالبرج الحي ولم يقتصر الأمر على التغطية الكاملة للواجهة الخارجية المكونة من 27 طابقا بغطاء من أشعة الشمس الطبيعية لكنه زود بالشرفات ومئات الصناديق المزروعة باكثر من 33 نوعا من النباتات الكبيرة فضلا عن هياكل تسمح بالتهوئة المتقاطعة مما يقلل من التكلفة الإجمالية للطاقة.

وأشار فو هونغ وي ، مدير WOHA:"هذا البرج الحي الذي ترونه هنا هو محاولة لتخفيف قساوة المدن بالإضافة إلى إعادة المناظر الطبيعية والحدائق والتنوع البيولوجي إلى المدينة".

وقالت متطوعة في رالي المناخ:"حوالي ثلث الانبعاثات تأتي من عملية البناء ولكن في سنغافورة قد تصل إلى اربعين في المائة لأن العمر أقصر بكثير مقارنة بالدول الأخرى لذلك أعتقد أن إطالة عمر المباني يجب أن يكون أولوية أيضا ".



هذا ويترقب العالم في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل انعقاد مؤتمر المناخ العالمي الذي تشارك فيه 196 دولة في مدينة غلاسكو الأسكتلندية لبحث قضية التغير المناخي ويعد هذا المؤتمر الأهم على صعيد إلزام الدول حول العالم في اتخاذ إجراءات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

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