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بيان للحكومة الفرنسية: وزيرا الدفاع والخارجية الفرنسيان يبحثان الوضع في أفغانستان خلال زيارة للإمارات تبدأ اليوم

الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش

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