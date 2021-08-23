الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١
١٢:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

وعود روسيا الحديدة للإمارات..وهذه تفاصيلها

وعود روسيا الحديدة للإمارات..وهذه تفاصيلها
الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٣٥ بتوقيت غرينتش

قال نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين خلال محادثات مع نظيره الإماراتي الجابري مبارك سعيد، إن روسيا مستعدة لتوطين إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية في الإمارات العربية المتحدة.

العالم - الامارات

وقال فومين: "نحن، روسيا، مستعدون ليس فقط لتوريد المعدات والأسلحة، ولكن أيضًا لمشاركة التقنيات، لتوطين الإنتاج على أراضي بلدك" حسبما افادت وكالة سبوتنيك للانباء.

وأشار إلى أن الإمارات دولة مكتفية ذاتيا تشتري بنشاط الأسلحة والمعدات العسكرية. وشدد فومين على أن "الأمر الرائع والجدير بالثناء هو أنها تطور صناعتها الخاصة، صناعة التكنولوجيا الفائقة".

ووفقا له، فإن روسيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة تعملان على تطوير العلاقات "في جميع الاتجاهات الممكنة، السياسية في المقام الأول، والتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والثقافة وغيرها من المجالات".

بدوره، شكر نائب وزير الدفاع ودعم الصناعة الدفاعية في دولة الإمارات على فرصة التواجد في حفل افتتاح منتدى آرميا- 2021 وألعاب الجيش الدولية.

وقال القائد العسكري الإماراتي: "أولا، أود أن أنقل لكم شخصيًا أطيب تحيات وزير دفاع دولة الإمارات العربية المتحدة. إنه يتمنى أن يستمر هذا المعرض وهذا المنتدى ويزداد حجمه".

روابط ذات صلة

تحطم مقاتلة "ميغ 29" جنوب روسيا

روسيا توقف عالما متخصصا في تقنيات فائقة لسرعة الصوت

روسيا تعزز مخزون أسلحتها الاستراتيجية بـ 15 صاروخا عابرا للقارات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بيلاروسيا والإمارات تتطوران تعاونهما العسكري

وعود روسيا الحديدة للإمارات..وهذه تفاصيلها

قائد الحرس الثوري: لا نثق باعداء يعتبرون الاسلحة البيولوجية جزءا من استراتيجيتهم

الصحة الايرانية: أكثر من 38 ألف إصابة و610 وفيات بكورونا

شاهد.. اسباب وتداعيات ازمة المياه في العالم

شاهد.. تونس والتدخل الخارجي في الساحة السياسية