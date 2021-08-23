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رويترز: طالبان تخفض الرسوم على الوقود المستورد من إيران وبقية دول الجوار بما يصل إلى 70%

الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش

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