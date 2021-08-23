مساعي تشكيل الحكومة اللبنانية تتعثر لهذا السبب..

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بقي الترنح بين التشاؤم والتفاؤل يتصدر مشهد تشكيل الحكومة اللبنانية، حركة اتصالات مكثفة مصحوبة بموفدين بين رئيس الجمهورية ميشال عون، والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، الا انها لم تثمر حتى الساعة عن نتائج توحي بقرب التشكيل.

في وقت ذهب فيه مطّلعون للقول ان عقدة الاسماء تعتبر ركيزة الخلاف الاساسية بعدما تجاوز الطرفان التوزيع الطائفي.

كما رأى اخرون ان الخلاف الداخلي ليس وحده من يعطل التشكيل غامزا من قناة التدخل الخارجي اتجاه استمرار العرقلة.



مشهد التعثر الحكومي انعكس بشكل مباشر على دورة الحياة للمواطنيبن ي وقت راى فيه خبراء اقتصاديون مزيدا من الامعان الامريكي بالحصار فيما ارتفاع اسعار المحروقات زاد عبئا اضافيا على كاهل المو اطنين بسبب الاحتكار واتساع تجارة السوق السوداء.



ووسط تفاقم الازمتين الاقتصادية والسياسية اكدت المقاومة على لسان أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله وقوفها الى جانب اللبنانيين بالاعلان عن ابحار السفينة الايرانية الثانية خلال ايام الى لبنان للتخفيف قدر الامكان عن المواطنين.

وسط استمرار طوابير السيارت امام المحطات التي اقفل معظمها وتباين بين اصحاب الشركات المستوردة للنفط من جهة، ووزارة الطاقة ومصرف لبنان من جهة ثانية حول قائمة الاسعار الجديدة وانعكاسها على باقي القطاعات المرتبطة بقطاع النفط.

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