الصحة العالمية مستاءة من تعثر إيصال إمداداتها لأفغانستان

العالم _ أسيا و الباسفيك

وقالت المتحدثة باسم المنظمة، إيناس همام، في بيان : "كانت (الإمدادات) جاهزة، وتشمل معدات جراحية وعلاجات للالتهاب الرئوي عند الأطفال، وكان من المقرر تسليمها لأفغانستان هذا الأسبوع. لكن الآن وبعد إغلاق مطار كابل أمام الرحلات التجارية، لم يعد باستطاعتنا إدخالها".

وذكرت أن المنظمة تدعو الطائرات الفارغة إلى تحويل مسارها إلى دبي، حيث تخزن المنظمة الشحنات هناك، لالتقاط الإمدادات في طريقها لنقل من يتم إجلاؤهم من أفغانستان.

أفادت وسائل إعلام أفغانية بإغلاق مطار كابل لمدة يومين من أجل إجلاء الأشخاص الموجودين حاليا في أراضيه.