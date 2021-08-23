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قائمة بأغنى 10 أشخاص لشهر آب 2021

قائمة بأغنى 10 أشخاص لشهر آب 2021
الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

أظهر تقرير نشرته مجلة "فوربس" الأمريكية، تغيرا في قائمة أغنياء العالم، وذلك نتيجة لتقلّب الإيرادات والأرباح وأسعار الأسهم وعوامل أخرى.

وفي ما يأتي إنفوغراف يظهر ترتيب أغنى 10 شخصيات في العالم لشهر آب/ أغسطس الحالي:

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