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شاهد.. النظام البحريني يروّج للفساد الاخلاقي

الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٠١ بتوقيت غرينتش

أكد الباحث السياسي على الفايز ان النظام البحريني يسعى الى اخضاع المجتمع البحريني الى ارادته من خلال ادواته الخاصة لاسيما ترويج الفساد الاخلاقي في المجتمع.

العالم - خاص بالعالم

وقال الفائز في حديث له عبر برنامج حديث البحرين على شاشة قناة العالم الاخبارية ان: السلطة البحريني تسعى الى ترويج الفساد وادراة الرذيلة في المجتمع البحريني لان المجتمع عندما ينزلق في مستنقع الفساد الاخلاقي يصبح بلا ارادة وهذا يحقق ارادة السلطة البحرينية.

واوضح الفائز ان عملية ادارة الرذيلة في البحرين ورائها اقتصاد يستفيد منه افراد من اسرة آل خليفة.

وشدد الفائز على ان ترويج الفاسد الاخلاقي في المجتمع البحريني من قبل النظام البحريني هو متنفس تستفيد منه السعودية ولو كان هذا اتفاق غير مكتوب.

واكد الفائز ان ادراة الرذيلة في البحرين في الاول والاخير تخدم النظام البحريني ويرى النظام مصلحته بان يدفع ابناء شعبه الى مساحة من شأنها ان تربك الحالة الثقافية والدينة والالتزام في المجتمع البحريني حتى يفرغ المجتمع بشكل كبير من الشباب القادرين على الانتاج والقادرين على النضال والحركة على جميع المستويات.

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شاهد.. النظام البحريني يروّج للفساد الاخلاقي

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