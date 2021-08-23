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إيران تستأنف تصدير الوقود لأفغانستان

إيران تستأنف تصدير الوقود لأفغانستان
الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

قال اتحاد مصدري النفط والغاز والبتروكيماويات الإيراني اليوم الاثنين إن طهران استأنفت تصدير البنزين وزيت الغاز إلى أفغانستان قبل بضعة أيام بعد أن تلقت طلبا من حركة طالبان.

العالم - ايران

وسيطرت الحركة المتشددة على أفغانستان الأسبوع الماضي فيما تستكمل الولايات المتحدة وحلفاؤها سحب قواتهم بعد حرب دامت 20 عاما.

ووصل سعر البنزين في أفغانستان إلى 900 دولار للطن الأسبوع الماضي مع فرار الكثير من الأفغان المذعورين من المدن خوفا من الأعمال الانتقامية والعودة إلى الحكم المتشدد الذي فرضته طالبان عندما كانت في السلطة قبل عقدين.

ولمواجهة ارتفاع الأسعار، طلبت حكومة طالبان الجديدة من إيران إبقاء الحدود مفتوحة أمام التجار. وذكر حامد حسيني عضو مجلس إدارة الاتحاد والمتحدث باسمه في طهران لرويترز إن "طالبان بعثت برسائل إلى إيران تقول ‭‭‭'‬‬‬يمكنكم مواصلة تصدير المنتجات البترولية‭‭‭'‬‬‬"، مضيفا أن بعض التجار الإيرانيين كانوا يتوخون الحذر بسبب مخاوف أمنية.

وأضاف أن الصادرات الإيرانية بدأت قبل أيام قليلة بعد أن خفضت طالبان الرسوم الجمركية على واردات الوقود الإيرانية بنسبة تصل إلى 70 بالمئة وفقا لما كشفته وثيقة رسمية صادرة من هيئة الجمارك الأفغانية.

والصادرات الإيرانية الرئيسية إلى أفغانستان هي البنزين وزيت الغاز. وصدرت طهران حوالي 400 ألف طن من الوقود إلى جارتها في الفترة من مايو أيار 2020 إلى مايو أيار 2021 وفقا لتقرير نشرته بترو فيو وهي منصة أبحاث واستشارات إيرانية في مجال النفط والغاز.

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