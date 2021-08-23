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صحيفة صهيونية: اندلاع 10 حرائق في غلاف غزة بفعل بالونات حارقة

صحيفة صهيونية: اندلاع 10 حرائق في غلاف غزة بفعل بالونات حارقة
الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

أذعنت صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية اليوم الاثنين : "إنه اندلعت 10 حرائق في غلاف غزة بفعل بالونات حارقة".

العالم-الاحتلال

كما قالت إذاعة جيش الاحتلال في وقت سابق، "إنه حتى الآن وصل عدد الحرائق في "غلاف غزة" (10) حرائق، وتوزعت كما يلي: 5 في غرب النقب، و 4 في غابة "كيسوفيم"، وواحدة في غابة "بئيري".

وأضافت الاذاعة العبرية :"أنه لم يؤكد حتى الآن ان الحرائق بسبب بالونات حارقة من غزة، لكنه قال أن الأسباب طور البحث".

وكانت قالت وسائل إعلام عبرية اليوم: "إنه ارتفع عدد الحرائق في "غلاف غزة" إلى 6 ويشتبه أنها بفعل بالونات حارقة".

وأشارت الوسائل العبرية إلى أنه اندلعت عدة حرائق في أحراش كيبوتس "كيسوفيم"، ويجري التحقق فيما إذا كانت بسبب بالونات حارقة.

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