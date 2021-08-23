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شاهد: فشل الاحتلال في اتهامه الكاذب لايران

الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

اتهم كيان الاحتلال وبريطانيا واميركا وذيولها في المنطقة ايران بالهجوم التي تعرضت له سفينة صهيونية مملوكة قبال سواحل عمان بحج واهية وسرعان ما تراجع النظام في بريطانية عن هذا الاتهام وباءت كل محاولات الاحتلال بإتهام ايران بالفشل.

العالم - انقلاب الصورة

ونفت ايران هذه الاتهام الباطلة وأكدت بان ليس لها اي صلة بالموضوع وهذا يكفي على المستوى الدبلوماسي والرسمي، ولكن العدو الاسرائيلي يتباهي ويتفاخر بانه قام باكثرمن 12عملية قرصنة ضد السفن الايرانية في البحر الاحمر والبحر المتوسط باعتراف صريح منه، ولكن هذا التفاخر لم يندد به لا الولايات المتحدة ولا مجلس الامن ولا اي دولة.

وبعد الاتهامات الواهية والتصريحات الرنانة من قبل اميركا والكيان المحتل وتحشيد الجو والتهديدات بضرب ايران عاد النظام في بريطانية للتراجع امام الصمود والثبات الايراني وامام الفشل بما سمي بحلف دولي لضرب ايران واكتفى بالحصار الاقتصادي.

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