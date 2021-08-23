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الرئيس رئيسي: على مختلف المكونات الأفغانية أن تعتبر انسحاب القوات الأمريكية نقطة تحول وأن تتوصل إلى نموذج حكم مقبول لدى جميع الشرائح

الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

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