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الأردن يوافق على عبور 2500 مواطن أفغاني عبر أراضيه

الأردن يوافق على عبور 2500 مواطن أفغاني عبر أراضيه
الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الموافقة على عبور 2500 أفغاني عبر أراضي البلاد في طريقهم إلى أمريكا.

العالم-الأردن

وقال الناطق باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، إن "القرار جاء لأسباب إنسانية بحتة للإسهام في معالجة الأزمة الإنسانية التي تشهدها أفغانستان"، مؤكدا أنه "تم الاتفاق مع امريكا على ترتيبات عبور المواطنين الأفغان الذي يتم اجلاؤهم عبر الأردن ونقلهم إلى الولايات المتحدة".

يذكر أن قطر استضافت 8000 أفغانيا، والكويت 5000 آخرين، والإمارات العربية المتحدة 5000 أخرين، و20 ألفا في كندا.

ومنذ استيلاء حركة "طالبان" على السلطة، تتهافت آلاف العائلات إلى مطار كابل في محاولة للخروج من أفغانستان قبل 31 أغسطس الموعد النهائي الذي حددته الإدارة الأمريكية لإنجاز سحب قواتها من أفغانستان.

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