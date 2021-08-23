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الطباخون العسكريون يستعرضون مهاراتهم في أوزبكستان

الطباخون العسكريون يستعرضون مهاراتهم في أوزبكستان
الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

عرض الطباخون العسكريون من روسيا وبيلاروس وطاجيكستان وأوزبكستان وفيتنام مهاراتهم على الضيوف والمشاركين في منتدى "الجيش – 2021" الذي افتتح أمس في أوزبكستان وقاموا بطبخ 100 طبق من نكهات مطابخهم القومية. .

وذلك في إطار مسابقة "المطبخ الميداني" الذي يعد من أشهى مسابقات الألعاب العسكرية وأكثرها حبًا للسلام. واستعرض الطباخون العسكريون للمشاركين في المسابقة المذكورة مهاراتهم في إعداد أنواع مختلفة من الأطباق والطعام اللذيذ والصحي وتكنولوجيات معاصرة لطبخها في ظروف الميدان.

كما أعد الطهاة العسكريون الروس للمشاركين والضيوف في دورة الألعاب العسكرية الدولية حوالي 2000 وجبة من عصيدة الحنطة السوداء باللحم والخبز العسكري.

يذكر أن الألعاب العسكرية الدولية تقام عام 2021 في الفترة من 22 أغسطس إلى 4 سبتمبر في 11 دولة (روسيا، الجزائر، أرمينيا، بيلاروس، فيتنام، إيران، قطر، كازاخستان، الصين، صربيا، أوزبكستان).

ويشارك في 34 مسابقة للألعاب العسكرية 277 فريقا عسكريا يمثلون 42 دولة.

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