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بالصور..قيادات امنية عراقية عليا تناقش أوضاع الطارمية

بالصور..قيادات امنية عراقية عليا تناقش أوضاع الطارمية
الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الاثنين، عن عقد اجتماع أمني موسع لمناقشة الوضع الأمني في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء الطيار تحسين الخفاجي، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اجتماعاً امنياً موسعاً ضم كل من رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عبد الامير يارالله، ونائب العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبد الامير الشمري، وقائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمدي، وقائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم بهجت، ومدير عمليات الحشد الشعبي ابوعمار الطيب، عقد (الاجتماع) لمناقشة الوضع الأمني في قضاء الطارمية".

وأضاف الخفاجي، أنه "جرى خلال الاجتماع تقييم الوضع الامني واهم التحديات ومناقشة نهج العمل للقطعات والاجهزة الامنية".

ووصل في وقت سابق من اليوم، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى قضاء الطارمية وزار مقر قيادة العمليات وعقد اجتماعاً مع القيادات الأمنية بمختلف تشكيلاتها.

وقبل يومين، شنت عصابات داعش تعرضاً على نقطة أمنية تابعة لقوات الحشد الشعبي في الطارمية، ما أسفر عن استشهاد وجرح 10 منتسبين.

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