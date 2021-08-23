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الطاقة الإيرانية تضيء حلب السورية

الطاقة الإيرانية تضيء حلب السورية
الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

بعد غياب الكهرباء عن مدينة حلب شمال سورية لسنوات بدأت بوادر الانفراج لتلك الأزمة تلوح في الافق بعد المساعدة التي قدمتها الجمهورية الاسلامية الايرانية من خلال شركات الطاقة التي وقعت عدداً من العقود لتوريد المستلزمات وقطع الصيانة الرئيسية للمحطة بالاضافة لوصول عدد من الخبراء الايرانيين والمهندسين الذي يقدمون خدماتهم مع نظرائهم السوريين للاسراع بتشغيل المحطة.

العالم – يقال ان

أعوام مضت على تحرير ريف حلب الشرقي دون ان تبصر هذه المحطة الوحيدة النور لأسباب عدة، تجتمع أهمها على الإرهاب المستمر الذي تقوم به المجوعات الارهابية المسلحة ضد الشعب السوري.

فالسرقة الممنهجة والتخريب الذي قامت به جماعات داعش الإرهابية للمحطة حال دون عملها وحرم الملايين من سكان حلب واريافها من التيار الكهربائي لتبوء جميع محاولات إصلاحها بالفشل بسبب رفض الشركة المصنعة توريد القطع اللازمة للإصلاح بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على سورية.

الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن منطلق دعمها المتواصل لللشعب السوري الذي انهكته ويلات الحرب القذرة، مدّت يد العون للصناعة السورية في قطاع الكهرباء وبدأت العمل عبر شركات متخصصة في مجال الطاقة لإصلاح وانتاج محطات كهربائية بديلة للمحطات التي خرجت عن الخدمة.

يقول المهندسون السوريون في قطاع الطاقة ان الدعم الإيراني فتح لهم الباب لوضع إستراتيجية قصيرة المدى لإعادة الكهرباء إلى جميع المدن والقرى والأرياف السورية التي تفتقد للكهرباء بسبب الحرب والعطل الذي واجه المحطات الرئيسية في البلاد، مثمنيا دور ومساعي إيران في إعادة أعمار سورية في كافة القطاعات.

الخبراء الايرانييون والمهندسون السوريون حددوا الاضرار التي لحقت بالمحطة وبدأوا بتوريد القطع الأساسية للصيانة بمجهود كبير بالتعاون بين الخبرات السورية والإيرانية من اجل الإسراع بإنجاز وتأهيل المجموعة الخامسة والأولى والتي سترفد مدينة حلب وريفها بـ 400 ميغا من الطاقة الكهربائية وتجري الاعمال حاليا على إحصاء الاضرار في مجموعة ثالثة من اجل توقيع عقود الإصلاح والتأهيل.

سياسات الضغط وتضييق الخناق على الشعوب الحرة والتي تنتهجها الدول الغربية تسقط امام إصرار محور المقاومة على تجاوز العقبات والصعاب. فالتطوير المستمر للكفاءات المحلية والاستعاضة عن تحكم دول الاستكبار العالمي بجميع مفاصل حياة الشعوب يوجه ضربات قاصمة ومتتالية من محور المقاومة والذي استطاع ان يفرض نفسه كقوة لايستهان بها.

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الطاقة الإيرانية تضيء حلب السورية