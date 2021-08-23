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مشروع صهيوني ضخم لإنتاج الأفوكادو بالمغرب

مشروع صهيوني ضخم لإنتاج الأفوكادو بالمغرب
الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت شركة "مهادرين"، أكبر شركة للمنتجين والمصدرين لفاكهة الأفوكادو في كيان الاحتلال، عن انطلاق مشروع ضخم لإنتاج هذه الفاكهة بالمغرب.

العالم-المغرب

وقالت صحيفة "هسبريس" إن قيمة هذا الاستثمار تبلغ حوالي 9 ملايين دولار.

ولفتت صفحة "إسرائيل بالعربية" على "تويتر" إلى أن هذا المشروع سيمكن المغرب، بموجب هذه الشراكة، من إنتاج 10.000 طن من الأفوكادو سنويا.

يشار الى أن المغرب اعلن قبل أشهر تطبيع علاقاته مع كيان الاحتلال الاسرائيلي تماشيا مع بعض الدول العربية مثل البحرين والامارات برعاية الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب خدمة للكيان القاتل للاطفال وارضاء لرغبات أسيادها الاميركيين حيث قوبلت الخطوة هذه باستنكار شعوب الدول العربية والاسلامية التي رأتها طعنا في ظهر الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

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