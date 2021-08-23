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وفد سعودي رفيع يلتقي الرئيس التونسي

وفد سعودي رفيع يلتقي الرئيس التونسي
الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت الرئاسة التونسية أن السعودية تعهدت بتقديم الدعم المطلوب لتونس في ظل الوضع الاقتصادي والسياسي والصحي الصعب لهذا البلد.

العالم - السعودية

وتابعت الرئاسة في بيان إن وزير الدولة السعودي لشؤون أفريقيا، أحمد عبد العزيز قطان، اجتمع مع الرئيس قيس سعيد في تونس، كما تم عقد اجتماع بين مسؤولين كبار من البلدين لبحث سبل التعاون بين البلدين.

وقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأحد لدى استقباله وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية، إن التدابير الاستثنائية المعلنة في البلاد تهدف الى "حماية الدولة من الانهيار ووضع حد لخيارات زادت الشعب بؤسا وفقرا".

من جانبه، قال وزير الدولة السعودي لشؤون أفريقيا، إن "الرياض حريصة على مواصلة الوقوف إلى جانب تونس وتوفير كل الدعم المطلوب للشعب التونسي في كافة المجالات"حسبما افادت وكالة سبوتنيك للانباء.

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